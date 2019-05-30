«Нижний Новгород» — «Крылья»: онлайн-трансляция игры за место в РПЛ — в 19:00

Сегодня, 30 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе состоится первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Березнев и Алексей Стипиди. Резервный рефери – Владимир Москалёв.
«Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше ФНЛ расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице с 64 очками в активе. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-лигу. В свою очередь «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 28 очков и финишировав в семи очках от зоны вылета.
- 30 мая 2019
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