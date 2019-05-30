Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос высказал мнение о ситуации в махачкалинском клубе, который оказался в сложной финансовой ситуации. Дагестанская команда не сохранила место в РПЛ и не прошла лицензирование на сезон-2019/20. Напомним, клуб на протяжении всего сезона испытывал финансовые трудности, а также имеет задолженности по зарплате.

«Грустно, что так происходит с „Анжи“. Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я помочь клубу финансовово? Ну, наличными — нет, но, возможно...» — передаёт слова Роберто Карлоса корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. В составе махачкалинского клуба бразилец провёл 28 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.