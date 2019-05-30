Сёмин: лучше быть как Денисов, чем бесхарактерным

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении бывшего полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова завершить профессиональную карьеру.
«В целом для меня завершение карьеры Денисова является неожиданной новостью. Я думаю, он мог бы ещё продолжать свою карьеру. Это его выбор, который нужно уважать. Он взрослый человек и всегда самостоятельно принимал решения, в том числе о переходе в «Локомотив».
Денисов многое сделал для «Локомотива», он стал чемпионом и много помогал в этом сезоне клубу. Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным», — цитирует Сёмина Sport24.
27 мая было объявлено, что «Локомотив» расторг контракт с Денисовым. Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что 35-летний игрок не приезжает на тренировки команды.
Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.
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