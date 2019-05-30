Анхель: Кадыров постоянно интересуется, как обстоят дела в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» и сборной Венесуэлы Уилкер Анхель рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров регулярно интересуется делами клуба.



«Кадырова вижу нечасто, вероятно, он очень занят. Но он посещает важные матчи или когда команду приглашают на какие-то мероприятия. Меня удивляет тут, что Грозный постоянно растёт. Здесь строят дома, магазины, в город много вкладывается. Редко сталкивался с Кадыровым, но тренер говорит нам, что он постоянно интересуется, как обстоят дела в клубе. Для футболистов это важно», — цитирует Анхеля Fútbol Bajo Cero.

В прошедшем сезоне Анхель сыграл за «Ахмат» 19 матчей, в которых забил один мяч и заработал три желтые карточки. По итогам сезона грозненцы заняли восьмое место в РПЛ с 42 очками.