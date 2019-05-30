Джака: больно не использовать возможность попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что в лондонской команде все расстроены из-за того, что клуб снова не будет участвовать в Лиге чемпионов. Накануне «канониры» уступили «Челси» в финале Лиги Европы (1:4) и упустили возможность вернуться в Лигу чемпионов.



«Конечно, это больно, ведь мы хорошо провели сезон, если не считать последние пять матчей в АПЛ. Лига Европы была нашей второй возможностью попасть в Лигу чемпионов, но мы не использовали свои шансы. Сейчас можно много рассуждать, но не стоит искать причины, почему в конце сезона мы сдали. Не хочу говорить о последних 5 или 10 неделях. У нас была отличная возможность, и мы её не использовали», — цитирует Джаку Evening Standard.

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