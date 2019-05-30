Президент «Чайки»: инцидент с «Урожаем» омрачил радость, это просто безобразие

Президент «Чайки» Андрей Чайка высказался о недавнем скандале, в ходе которого представители «Урожая» выразили сомнения в спортивном характере матча команды с «Черноморцем» в 27-м туре ПФЛ.
«Думаю, что инцидент с «Урожаем» омрачил радость от победы. Это просто безобразие. Похоже, у представителей «Урожая», которые ещё в начале сезона заявляли, что никто не помешает им выиграть ПФЛ, случилась лёгкая агония. Я считаю такое поведение недостойным – надо уметь проигрывать. Нельзя бросаться подобными обвинениями. У профессионалов должно быть уважение к другим соперникам. Хотя, если бы мы заняли, допустим, второе или третье место, нас однозначно это не коснулось бы.
Обвинения со стороны гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко? Я совершенно не обращаю внимания на высказывания в соцсетях. Для себя я сделал вывод, что он человек, который не умеет управлять своими эмоциями. И до, и после скандала мы с ними не общались. Сейчас идёт расследование по обвинению. Мы должны пройти этот этап и двигаться вперёд», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Богдану Горбунову.
- 30 мая 2019
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