Джеррард: Клопп поставил «Ливерпуль» в один ряд с лучшими командами мира

Главный тренер «Рейнджерс» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард накануне финала Лиги чемпионов поделился мнением о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.
«Два финала за два года — невероятное достижение. До прихода Юргена команда не выходила в финал еврокубка с 2007 года. Он поставил «Ливерпуль» в один ряд с лучшими командами мира — «Реалом», «Барселоной» и прочими. А теперь громит «Барселону» 4:0.
Трудно предсказать исход игры. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме возможностей, то «Ливерпуль» будет иметь небольшое преимущество», — приводит слова Джеррарда пресс-служба «Ливерпуля».
Завтра, 1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.
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