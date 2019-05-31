Фарфан и Куэва – в заявке сборной Перу на Кубок Америки

Федерация футбола Перу опубликовала в «Твиттере» заявку национальной команды на Кубок Америки — 2019, который пройдёт с 17 июня по 7 июля в Бразилии.
На турнире сыграет нападающий «Локомотива» Джеффесрсон Фарфан, пропустивший последние матчи чемпионата России и финал Кубка страны из-за травмы задней поверхности бедра. В 20 встречах на счету форварда 8 голов и 5 результативных передач.
Также в заявку включён полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос». В 15 матчах за российский клуб он отметился лишь жёлтой карточкой.
На групповом этапе сборная Перу сыграет с командами Бразилии, Боливии и Венеусэлы.
Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.
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