«Динамо» оштрафовано за необеспечение безопасности в первом матче на новой арене

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях комитета, которые были приняты по итогам матчей 30-го тура Премьер-Лиги.

"«Ахмат — Ростов»: Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал техническую зону. Также шесть игроков «Ростова» получили предупреждения — штраф 100 тыс. рублейза неподобающее поведение.

«Динамо» — «Арсенал»: после окончания матча четыре болельщика «Динамо» выбегали на поле, так что за необеспечение безопасности на стадионе «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей и за массовое появление болельщиков на поле — на 50 тыс. рублей. В итоге 150 тыс. рублей.

«Анжи» — «Урал»: за пиротехнику, используемую болельщиками «Анжи», клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Локомотив» — «Уфа»: рассматривали нецензурное скандирование болельщиками «Локомотива» в адрес РФС и баннер с надписью про РФС, а также за несогласованный баннер по поводу Михалика, также Сёмин, Евсеев и Томаров покидали зону. За скандирования нецензурных выражений «Локомотив» оштрафован на 100 тыс. рублей, за оскорбительный баннер про РФС — на 50 тыс. рублей, а за несогласованный баннер про Михалика — 25 тыс. рублей. Также Сёмин оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что покидал техническую зону, а Евсеев и Томаров — на 10 тыс. рублей за это же нарушение.

«Оренбург» — «Спартак» — пять болельщиков выбежали на поле после игры. «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности и на 50 тыс. рублей за забег болельщиков. У «Спартака» штраф на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер, 20 тыс. рублей — за пиротехнику, и за скандирования — 100 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.