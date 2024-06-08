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В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за скандальной истории с бывшей женой

В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за скандальной истории с бывшей женой
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В «ПСЖ» ожидают прибытия вратаря Матвея Сафонова в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды, несмотря на запрет игроку покидать Россию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

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