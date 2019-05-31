Директор «Чертаново»: о победе над сборной России даже не думаем

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России.
«Хотя бы тот факт, что мы отпускаем игроков в отпуск не 26 мая, а 3 июня, говорит о том, что для нас матч со сборной – очень важная история. Это несмотря на то, что чемпионат стартует через полтора месяца, а каждый день на счету. Но у нас цель готовить футболистов для юношеских сборных и, надеюсь, национальной. Когда сборная приглашает, надо всё бросать и ехать играть. Для нас это очень престижно. Мы должны использовать возможность, чтобы все не забывали, что есть такая академия – «Чертаново».
Рассчитываем ли одержать победу? Об этом даже не думаем, на сегодняшний день уровень футболистов сборной России в любом случае выше, чем игроков «Чертаново». Это опыт, который игроки никогда не забудут. Возьмут автограф у Дзюбы и Станислава Саламовича, выложат фотографии в «Инстаграм», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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