Арутюнянц: по Карпину всегда есть предложения из Испании, но его ДНК – «Ростов»

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне.



«Валерий Карпин – главный тренер «Ростова». Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него ДНК – «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с «Ростовом» добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия. Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом», что он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что «Ростов» — его команда.



У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится ещё один очень квалифицированный специалист из Испании. Все очень переживают, что мы так выступили в этом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться хорошего результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды», — цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

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