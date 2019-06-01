Акинфеев и Губерниев — гости балетно-футбольной дискотеки «ФутБалет» на ВДНХ

С 31 мая по 2 июня на ВДНХ проходит фестиваль «Мировые балетные каникулы»/Global ballet holidays».

1 июня в рамках фестиваля состоится большая праздничная дискотека. Специальными гостями на ней станут легенда российского балета Николай Цискаридзе, капитан сборной России на ЧМ-2018 вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Тема вечеринки — «ФутБалет» — объединяет главные события прошлого и нынешнего лета, затронула и вдохновила всех без исключения: чемпионат мира по футболу и фестиваль «Мировые балетные каникулы», футбол и балет!

Вход свободный.

На фестивале также запланированы выступления звёзд мирового балета, творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также открытый балетный урок Николая Цискаридзе.