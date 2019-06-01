Акинфеев и Губерниев — гости балетно-футбольной дискотеки «ФутБалет» на ВДНХ

С 31 мая по 2 июня на ВДНХ проходит фестиваль «Мировые балетные каникулы»/Global ballet holidays».
1 июня в рамках фестиваля состоится большая праздничная дискотека. Специальными гостями на ней станут легенда российского балета Николай Цискаридзе, капитан сборной России на ЧМ-2018 вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Тема вечеринки — «ФутБалет» — объединяет главные события прошлого и нынешнего лета, затронула и вдохновила всех без исключения: чемпионат мира по футболу и фестиваль «Мировые балетные каникулы», футбол и балет!
Вход свободный.
На фестивале также запланированы выступления звёзд мирового балета, творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также открытый балетный урок Николая Цискаридзе.
- 1 июня 2019
-
09:38
-
09:34
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
06:55
-
06:46
-
06:15
-
05:51
-
05:21
-
04:59
-
04:49
-
04:25
-
03:54
-
03:42
-
03:14
-
02:50
-
02:30
-
02:15
-
01:55
-
01:40
-
01:24
-
00:58
-
00:56
-
00:39
-
00:29
-
00:03
- 31 мая 2019
-
23:57
-
23:38
-
23:23
-
23:16
-
23:10
-
22:57
-
22:49
-
22:40