Матип: «Ливерпуль» может добавить к сезону соответствующий финальный аккорд

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

«Это был великолепный сезон, и теперь мы можем добавить к нему соответствующий финальный аккорд. Это самый важный матч в сезоне. Будет совсем другая игра, но мы знаем, что можем победить «Тоттенхэм». Ждём с нетерпением», — приводит слова Матипа пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» на пути к финалу Лиги чемпионов победил «Баварию» (0:0 и 3:1), «Порту» (2:0 и 4:1) и «Барселону» (0:3 и 4:0). На групповом этапе красные заняли второе место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.