Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Футболист рассказал о подготовке к чемпионату мира — 2018, успешном выступлении сборной России на мундиале, а также о завоевании титула чемпиона России вместе с петербургским «Зенитом».
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Петербуржцы оформили титул досрочно. Это чемпионство стало пятым в истории «Зенита». Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.
Видео выпуска программы «Вечерний Ургант» с участием Дзюбы можно посмотреть на официальном канале проекта в YouTube.
- 1 июня 2019
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