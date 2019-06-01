Рейна: Клопп — очень упрямый, никогда не сдаётся

Вратарь итальянского «Милана» Пепе Рейна поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».



«Ливерпуль» привык играть в финале и доказал, что заслуживает оказаться там снова. Надеюсь, они покажут отличный футбол и смогут выиграть. Юрген Клопп — очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же.



«Тоттенхэм» — команда с универсальной, часто меняющаяся системой игры, в то время как «Ливерпуль» не станет менять свою философию. Цель будет состоять в том, чтобы проявить инициативу и не отдавать нити игры сопернику», — приводит слова испанского вратаря Football Italia.



Финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 1 июня. Начало матча – в 22:00 мск.