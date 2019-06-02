Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.



«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», — написал Неймар под видео в «Инстаграме».



Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.



Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.



В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева первенства сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.

СМИ: Неймар обвиняется в изнасиловании