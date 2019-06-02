Комличенко присоединился к сборной России на базе в Новогорске

Сегодня, 2 июня, сборная России проводит очередную тренировку в Подмосковье, на учебно-тренировочной базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Национальная команда продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.



В командных занятиях принимали участие те же 28 игроков, что и днём ранее. К сборной присоединился нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, который ранее вывел свою команду в Лигу Европы. Форвард также принял участие в тренировке национальной команды.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.