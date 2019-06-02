Комличенко присоединился к сборной России на базе в Новогорске

Сегодня, 2 июня, сборная России проводит очередную тренировку в Подмосковье, на учебно-тренировочной базе в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Национальная команда продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года со сборными Кипра и Сан-Марино.
В командных занятиях принимали участие те же 28 игроков, что и днём ранее. К сборной присоединился нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, который ранее вывел свою команду в Лигу Европы. Форвард также принял участие в тренировке национальной команды.
В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
- 2 июня 2019
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:23
-
10:22
-
10:10
-
10:07
-
09:54
-
09:54
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
09:09
-
09:00
-
03:34
-
03:26
-
02:59
-
02:17
-
01:54
-
01:42
-
01:16
-
01:02
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:33