«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв, которому ассистировали Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин.

На 42-й минуте Карасёв удалил главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, который помешал защитнику самарцев Виталию Денисову ввести мяч из аута. В компенсированное время первого тайма в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Даниил Фомин. В начале второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но Паул Антон не реализовал 11-метровый.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб одержал победу по сумме двух встреч и сохранил место в РПЛ.