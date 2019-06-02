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«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв, которому ассистировали Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин.

На 42-й минуте Карасёв удалил главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, который помешал защитнику самарцев Виталию Денисову ввести мяч из аута. В компенсированное время первого тайма в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Даниил Фомин. В начале второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но Паул Антон не реализовал 11-метровый.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» со счётом 3:1. Таким образом, самарский клуб одержал победу по сумме двух встреч и сохранил место в РПЛ.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
02 июня 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
0 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Фомин – 45+1 (пен)
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