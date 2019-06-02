Паршивлюк перейдёт в «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк этим летом перейдёт в «Динамо».

Московский клуб достиг предварительного соглашения с футболистом. Контракт игрока с ростовчанами истекает 30 июня текущего года, поэтому он достанется «Динамо» бесплатно. Ростовский клуб предлагал Паршивлюку новое соглашение с уменьшением зарплаты, но защитника не устроил такой вариант.

30-летний Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака». В «Ростов» он перешёл летом 2017 года из «Анжи». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.