Паршивлюк: пара слов о матче с «Динамо»? У Мешкова спросите

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк отказался комментировать прошедший матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Командам так и не удалось открыть счёт и встреча в итоге завершилась нулевой ничьей. Встречу обслуживал арбитр Виталий Мешков.

«Пара слов о матче с „Динамо“? У Мешкова спросите», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что в первом тайме Паршивлюк получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.

После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 12-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.