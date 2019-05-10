Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Паршивлюк: пара слов о матче с «Динамо»? У Мешкова спросите

Паршивлюк: пара слов о матче с «Динамо»? У Мешкова спросите
Футбол / РПЛ

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк отказался комментировать прошедший матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Командам так и не удалось открыть счёт и встреча в итоге завершилась нулевой ничьей. Встречу обслуживал арбитр Виталий Мешков.

«Пара слов о матче с „Динамо“? У Мешкова спросите», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что в первом тайме Паршивлюк получил травму плеча и был вынужден покинуть поле.

После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 12-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.

«Динамо» и «Ростов» разошлись миром в 28-м туре РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент