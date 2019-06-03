Бернардески: Сарри является подходящим тренером для «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески дал комментарий по поводу возможного приглашения в клуб наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри.
«Не хочу высказываться по поводу следующего тренера «Ювентуса». У нас есть замечательные руководители, и кто бы ни пришёл, он будет выполнять задачу и привнесёт что-то новое для каждого футболиста.
Как футболист, я могу сказать, что Сарри является для «Ювентуса» подходящим тренером, но я не знаю, придёт он в клуб или нет», — приводит слова Бернардески Football Italia.
Напомним, Сарри работает в «Челси» менее года. В своём дебютном сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в английской Премьер-лиге и победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.
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