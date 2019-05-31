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«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе». Об этом сообщает SportItalia.

Агент Сарри уже провёл предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин. Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, Сарри работает в «Челси» менее года. В своём дебютном сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в английской Премьер-лиге и победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.

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