Супергол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение в домашнем матче MLS с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 1:2.
Гостям удалось выйти вперёд под занавес первого тайма – на 45-й минуте гол забил нападающий Кристиан Пенилья. Вскоре после начала второй половины встречи – на 60-й минуте – «Нью-Инглэнд Революшн» удвоил преимущество усилиями форварда Тила Барнбери. На 84-й минуте «Гэлакси» удалось сократить разрыв в счёте благодаря красивому голу нападающего Златана Ибрагимовича, которому удалось исполнить удар через себя. В концовке матча хозяева имели возможность уйти от поражения, однако мяч попал в перекладину.
MLS - Высшая лига футбола
03 июня 2019, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 – Пенилья – 45, 0:2 – Барнбери – 60, 1:2 – Ибрагимович – 84
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
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