В Лиге наций будет использована система VAR

В Лиге наций впервые в истории турниров УЕФА для сборных будет использована система VAR. Она будет применяться в первом финальном турнире с участием Англии, Португалии, Швейцарии и Нидерландов, который стартует 5 июня.

В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система.

«VAR — хороший способ сделать футбол более честным, большинство ошибок будет исправлено. Это, конечно, хорошо. Но мы должны понимать, что дискуссии не прекратятся. Ведь действия часто можно интерпретировать по-разному. Я за то, чтобы система VAR занималась большими, очевидными сложностями, а не бесконечно искала потенциальные ошибки», — цитирует главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана пресс-служба УЕФА