Салах: мне нравится VAR!

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от победы в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».



Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Мы сделали всё возможное сегодня. Никто не пытался действовать индивидуально, вся команда сыграла невероятно здорово.

Мы увидим VAR в следующем сезоне, но он мне нравится и сейчас! Я многим пожертвовал ради своей карьеры. Сначала перебрался из деревни в Каир, а затем стал египтянином, выступающим на столь высоком уровне. Для меня это нечто невероятное», — приводит слова Салаха BBC.



Напомним, Салах отличился уже на второй минуте встречи. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.