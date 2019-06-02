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Салах: мне нравится VAR!

Салах: мне нравится VAR!
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от победы в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».

Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Мы сделали всё возможное сегодня. Никто не пытался действовать индивидуально, вся команда сыграла невероятно здорово.

Мы увидим VAR в следующем сезоне, но он мне нравится и сейчас! Я многим пожертвовал ради своей карьеры. Сначала перебрался из деревни в Каир, а затем стал египтянином, выступающим на столь высоком уровне. Для меня это нечто невероятное», — приводит слова Салаха BBC.

Напомним, Салах отличился уже на второй минуте встречи. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.

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Год назад Мо Салах плакал в финале Лиги чемпионов из-за травмы, а теперь забил победный гол.
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