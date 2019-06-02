Салах: мне нравится VAR!
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от победы в финальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».
Мы все очень довольны, я рад сыграть второй финал подряд и в этот раз провести на поле 90 минут. Мы сделали всё возможное сегодня. Никто не пытался действовать индивидуально, вся команда сыграла невероятно здорово.
Мы увидим VAR в следующем сезоне, но он мне нравится и сейчас! Я многим пожертвовал ради своей карьеры. Сначала перебрался из деревни в Каир, а затем стал египтянином, выступающим на столь высоком уровне. Для меня это нечто невероятное», — приводит слова Салаха BBC.
Напомним, Салах отличился уже на второй минуте встречи. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.
Клопп наконец-то выиграл еврокубок. Всё решил пенальти на первой минуте
Год назад Мо Салах плакал в финале Лиги чемпионов из-за травмы, а теперь забил победный гол.
- 2 июня 2019
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:14
-
00:09
-
00:04
- 1 июня 2019
-
23:57
-
23:32
-
23:28
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:39
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:11
-
21:51
-
21:45
-
21:34
-
21:20
-
20:59
-
20:54
-
20:45
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:41
-
19:39
Партнерский контент