Гризманн: моя следующая команда? Не знаю, хороший вопрос

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своём будущем в преддверии летнего трансферного окна.
«В какой команде я буду играть в следующем сезоне? Я не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим, всему своё время», — приводит слова Гризманна Sport.es.
Также форвард высказался об игре за сборную Франции: «Что касается моего выступления в составе национальной команды, играть в ней – потрясающе. Мы все наслаждаемся этим, потому что не всем футболистам дана такая возможность. Мы горды представлять Францию».
В мае Антуан объявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. Сообщалось, что главным претендентом на 28-летнего игрока является «Барселона», однако стороны до сих пор не объявили о договорённости. На Гризманна также претендовали «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
- 3 июня 2019
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