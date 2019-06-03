Президент «ПСЖ» предупредил «Барселону», что не продаст Неймара

На прошлой неделе «Барселона» хотела провести с «ПСЖ» переговоры по поводу трансфера нападающего Неймара. Как сообщает журналист RMCSport Мохамед Бухафси в «твиттере», после этого президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предупредил «Барселону», что французский клуб не собирается продавать бразильского футболиста.
Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний нападающий парижан лично предложил свои услуги каталонскому клубу
Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года футболист перешёл в «ПСЖ». Трансфер бразильца обошёлся парижанам в рекордные для футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар сыграл 28 матчей. В активе игрока 23 забитых мяча и 13 результативных передач.
- 3 июня 2019
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