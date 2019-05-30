Неймар предложил свои услуги «Барселоне», клуб изучает возможность трансфера

Форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Об этом в эфире программы El Golazo de Gol сообщил испанский Луис Маскаро.

По информации источника, 27-летний нападающий парижан лично предложил свои услуги каталонскому клубу. Сине-гранатовые уже изучают возможность перехода бразильца. В «Барсе» рассматривают вариант с включением в сделку по футболисту своего вингера Усмана Дембеле, чтобы снизить сумму трансфера.

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. Летом 2017 года футболист перешёл в «ПСЖ». Трансфер бразильца обошёлся парижанам в рекордные для футбола € 222 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар сыграл 28 матчей. В активе игрока 23 забитых мяча и 13 результативных передач.