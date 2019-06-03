«Ахмат» подписал контракт с полузащитником молодёжной сборной Польши

Полузащитник молодёжной сборной Польши Конрад Михалак, ранее выступавший за гданьскую «Лехию», подписал контракт с «Ахматом». Об этом в социальной сети сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«В середине июня наша футбольная команда «Ахмат» отправится на подготовительные сборы, но уже сегодня мы можем объявить имя первого новичка в это летнее межсезонье. Им стал игрок молодёжной сборной Польши Конрад Михалак. Он играет на позиции крайнего полузащитника. Ему 21 год. Контракт рассчитан на четыре года. Во время первых сборов Михалак будет находиться в составе национальной сборной U21, которая участвует в чемпионате Европы—2019. В расположение команды на сборах в Австрии он прибудет к началу вторых сборов. Я желаю Конраду Михалаку удачи и говорю: добро пожаловать в «Ахмат», — написал Даудов в „Инстаграме“.