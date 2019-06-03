Салах: «Ливерпуль» сможет бросить «Манчестер Сити» вызов, мы покажем себя

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) отметил, что мерсисайдская команда намерена бороться за титул чемпиона Англии в следующем сезоне. Напомним, в сезоне-2018/19 «Ливерпуль» финишировал на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступил «Манчестер Сити».
«Это начало чего-то большего. В следующем сезоне мы покажем себя в Премьер-лиге. Это был первый сезон, когда мы боролись за чемпионство. Есть определённый прогресс в этом направлении. „Манчестер Сити“ вполне заслуженно выиграл титул, но сейчас мы сможем бросить им вызов.
Средний возраст нашей команды — 25-26 лет. У нас много молодых ребят в составе, и это здорово. Выиграв Лигу чемпионов, мы приобрели огромный опыт, и это поможет нам сделать шаг вперёд», — приводит слова Салаха официальный сайт английской Премьер-лиги.
- 3 июня 2019
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