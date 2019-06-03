Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов

Совет ФИФА на заседании в Париже утвердил Катар местом проведения клубных чемпионатов мира 2019 и 2020 годов, сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, что клубные чемпионаты мира 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ. В 2018 году турнир выиграл мадридский «Реал», разгромивший в финале «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 4:1.
Клубный чемпионат мира ранее проводился ежегодно в декабре с участием семи команд. С 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций, шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола, ещё по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, ещё одна — Конфедерацию футбола Океании.
- 3 июня 2019
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