Модрич в седьмой раз признан игроком сезона в Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич был признан лучшим игроком Хорватии в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба футбольного союза страны. Данная награда стала для 33-летнего хавбека седьмой в карьере.
«Эта награда очень много значит для меня, и я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал. Всегда приятно получать признание коллег. Особое спасибо моим партнёрам по команде – без них это было бы невозможно. В сборной отличная атмосфера, и нам хватит сил, чтобы пройти через все трудности», — заявил Модрич.
В минувшем сезоне Лука в составе «Реала» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Со сборной Хорватии он вылетел из высшей лиги в Лиге наций. Также по итогам прошлого года Модрич получил «Золотой мяч».
Фото доступно в «твиттере» Хорватского футбольного союза.
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