Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с мужем

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала о решении повторно выйти замуж за супруга.



«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте… На вечернем рейсе Санкт-Петербург – Милан я задремала, надев капюшон, среагировав на внезапно прервавший тишину голос пилота: «Уважаемые дамы и господа… Не знаю, как вы, но мы с моей девушкой...» «Что он несёт? — промелькнуло у меня в голове. — Девушка в кабине пилота?!» «Не знаю, как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся...» — предвосхищала я конец этого странного заявления… «Не знаю, как вы, — продолжал подозрительно знакомый голос, — но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полёт навсегда...» Пассажиры заметно оживились, достав телефоны и приготовившись снимать видео.



«Несмотря на то что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Самолёт загудел от аплодисментов, свиста и криков «Поздравляем», Сергей присел передо мной на колено с тёмно-синей коробочкой… Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать...



За этим для кого-то бессмысленным действием («Вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история… «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому, что мой парень – тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» – потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновлённый» парень – будущий муж с каждым днём нравится мне всё больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира.



В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде», — написала Анна.

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ