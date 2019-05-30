Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был включён в число претендентов на премию «Открытие года» по версии популярного мужского журнала GQ.
Конкурентами наставника сине-бело-голубых в борьбе за престижную награду стали художник Покрас Лампас, музыкальная группа ShortParis, режиссёр Александр Горчилин и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.
Отметим, что победитель в номинации будет объявлен в сентябре.
Семак возглавил «Зенит» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье команды итальянца Роберто Манчини. В первом же сезоне сине-бело-голубые под руководством 43-летнего специалиста за несколько туров до завершения первенства страны стали чемпионами России.
Семак: Заболотный — профессионал, не зря все его любят в «Зените»
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