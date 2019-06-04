СМИ: Неймар много плакал в разговоре с Тите по поводу дела об изнасиловании
Нападающий сборной Бразилии Неймар, который обвиняется в изнасиловании, провёл беседу с главным тренером национальной команды Тите. Как сообщает Globo Esporte, во время разговора форвард «ПСЖ» много плакал, а также отверг обвинение, желая поскорее вернуться к работе.
Отметим, что это уже вторая встреча Тите и Неймара. На первой главный тренер сборной Бразилии сообщил, что форвард лишён капитанской повязки.
Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Полиция вручила Неймару повестку в суд и конфискует его телефон
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