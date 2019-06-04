Милинкович-Савич не поможет сборной Сербии в матче с Украиной

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с Украиной. Встреча состоится 7 июня во Львове.



«Мы не сможем рассчитывать на Сергея Милинковича-Савича в этом матче из-за травмы. Все остальные футболисты здоровы. Я хотел бы, чтобы все были здоровы, но мы должны оставаться позитивными и с нетерпением ждём встречи с украинцами. Все прибыли в расположение сборной с мотивацией, энтузиазмом и готовностью, несмотря на продолжительный и трудный сезон. Мы едем во Львов, чтобы добиться положительного результата. Наша цель – продолжить серию на Украине после восьми матчей без поражений», – цитирует Крстаича официальный сайт Футбольного союза Сербии.

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