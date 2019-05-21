«Ювентус» достиг договорённости с Милинковичем-Савичем
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, бьянконери уже согласовали с сербским футболистом условия контракта. Теперь «старой синьоре» предстоит договориться с «Лацио». При этом ожидается, что переговоры не будут лёгкими, поскольку «орлы» потребуют за игрока крупную сумму.
В нынешнем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов и 3 результативные передачи. «Лацио» за тур до конца кампании занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Кроме того, 24-летний полузащитник отметился голом в победной игре финала Кубка Италии с «Аталантой» (2:0).
Президент «Лацио» сообщил, что отказался продать Милинкович-Савича за € 160 млн
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