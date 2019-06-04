Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды в мае
Лучшим игроком «Спартака» по итогам мая признан бразильский полузащитник Лукас Фернандо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Фернандо занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 41 процент голосов.
В мае бразилец принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых «Спартак» добился трёх побед. Во встрече с «Уралом» (1:0) хавбек стал автором единственного гола, отличившись дальним ударом.
Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В завершившемся сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт хавбека с московским клубом действителен до лета 2021 года.
Промес верит, что вернётся в «Спартак»
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