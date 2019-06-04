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Видео: Семак делает предложение жене в самолёте

Видео: Семак делает предложение жене в самолёте
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак предложил своей жене, Анне Семак, повторно выйти за него замуж. Специалист сделал предложение супруге на борту самолёта, который летел из Санкт-Петербурга в Милан.

Ранее Анна Семак на своей странице в социальных сетях сообщила о решении повторно выйти замуж за супруга.

43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

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