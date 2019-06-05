Слуцкий: уверен, ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», оценил результаты сезона для ЦСКА.
«Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри.
Для того чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время. Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью.
Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «армейцев».
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. Таким образом, в следующем сезоне московская команда сыграет в Лиге Европы, причём начнёт выступление сразу с группового раунда турнира.
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