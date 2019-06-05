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Слуцкий: уверен, ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда

Слуцкий: уверен, ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», оценил результаты сезона для ЦСКА.

«Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри.

Для того чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время. Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью.

Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «армейцев».

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. Таким образом, в следующем сезоне московская команда сыграет в Лиге Европы, причём начнёт выступление сразу с группового раунда турнира.

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