«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, туринский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в € 10 млн в год, что составит € 5 млн в год чистыми. Впрочем, для завершения трансфера «Ювентусу» нужно договориться с «Фиорентиной».

Проблемой может стать тот факт, что у «Фиорентины» в ближайшее время сменится владелец. Флорентийский клуб за € 170 млн купит американский бизнесмен с итальянскими корнями Рокко Комиссо.

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины» и сыном известного футболиста Энрико Кьезы. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матче итальянской Серии А, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с «фиалками» действует до лета 2022 года.