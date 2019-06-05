Мбаппе — Буффону: ты многое дал мне, всегда буду тебе благодарен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал уход голкипера Джанлуиджи Буффона из французского клуба.
«Джиджи, я только узнал эту новость. Несмотря на то что мы играли в одной команде всего год из твоей огромной карьеры, это было действительно полезно для меня. Я никогда не думал, что у меня будет такая возможность. Твои советы и твоё хорошее настроение очень помогали мне и команде на протяжении всего сезона. Ты дал мне столько всего за 12 месяцев! Я всегда буду тебе благодарен. Ты навсегда останешься великим человеком для этого вида спорта», — написал Мбаппе на странице в «Инстаграме».
В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».
- 5 июня 2019
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