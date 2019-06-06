Буффон может продолжить карьеру в Италии

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает ​ La Repubblica, 41-летний футболист получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Также агент итальянца сообщил, что Буффон имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа».



Напомним, что Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». Контракт футболиста с парижанами был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.

В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».