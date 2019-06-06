Генеральный директор «Анжи» назвал сумму задолженности клуба

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в махачкалинском клубе на данный момент.

«На сегодняшний день задолженность по зарплатам у нас составляет 75 млн рублей, ещё 15 млн рублей – это трансфертная задолженность. Это так называемые футбольные долги. На днях мы отправили письмо на имя генерального директора РФС Александра Алаева с просьбой допустить „Анжи“ к внештатной процедуре лицензирования. Соответственно, мы формируем бюджет на новый сезон. Ориентировочно можно сказать, что он у нас может составить около 27 млн рублей. Это приемлемый бюджет для участия в Первенстве ПФЛ.



Мы работаем над тем, чтобы реструктурировать наши долги по налогам и рассчитываться по ним ежемесячно в течение трёх лет. За счёт оптимизации долги клуба перестанут увеличиваться уже с июня и мы сможем выйти на рассчитываемый бюджет в 27 млн. К нашим игрокам есть интерес у клубов Премьер-Лиги и ФНЛ, кого-то мы готовы продать или отдать в аренду. Помимо опытных футболистов интерес есть и к проявившей себя молодежи, в частности к Калошину, Закирову, Иванченко.



Если все наши футболисты согласятся подождать выплат, то они своим жестом могут помочь клубу. Мы сейчас делаем всё возможное, чтобы сохранить «Анжи». У нас есть взаимопонимание с футболистами и мы планируем постепенно со всеми рассчитаться. Что касается комплектации для участия в первенстве ПФЛ, то у нас есть много молодых игроков с контрактами до конца 2020 года, семеро игроков в арендах, плюс мы можем заявить по любительским спискам выпускников нашей Академии, а это талантливые ребята, способные проявить себя и помочь команде. Таким образом, у нас есть состав для участия в ПФЛ», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.