«Барселона» хочет подписать контракт с Буффоном

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего футболиста в качестве запасного голкипера.

Напомним, что Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». Контракт футболиста с парижанами был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.

Ранее сообщалось, что Буффон получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Итальянец также имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа».

В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».