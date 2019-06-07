КДК установил сговор и влияние игроков «Черноморца» на итог игры с «Чайкой»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о ситуации с матчем ПФЛ «Черноморец» — «Чайка». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.

«Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители „Чайки“. Было установлено, что после первого тайма (1:1) команда „Черноморец“ начала проигрывать „Чайке“, что нарушило условия негласной договорённости и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ. Во время второго тайма игроки линии обороны „Черноморца“ практически сдали игру, чем обеспечили победу „Чайки“. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков „Черноморца“. Внутри команды были перепалки, стычки — это было как на поле, так и в подтрибунном помещении. Это всё подтвердили игроки и главный тренер.

Материалами сегодняшнего дела было установлено, что игроки „Черноморца“, которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину. Дошло до того, что эти трое тренировались отдельно, потому что другие футболисты попросили. На это Пуляев, Резников и Юдин ответили, что они хотели сохранить всё в тайне, а потом разделить с товарищами по команде все полученные средства. Эти трое отказались проходить полиграф. Все прошли: Градиленко, Дышеков, други игроки „Черноморца“. Проверка ещё не закончена, она продолжается. Будет ещё установлено, откуда они должны были получить от 1 млн до 2 млн рублей. Другие футболисты, которые прошли полиграф, сказали, что эти трое должны были получить указанную сумму. Сегодня мы рассматривали факт влияния на матч — его мы выявили. Как Дышекова и Градиленко, так и сговора трёх игроков на влияние результата матча. Проверка, как по линии РФС, так и МВД, находится на контроле у министра МВД. В Ростовской области создана группа по проверке, она продолжается», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.