КДК на год отстранил от футбола Градиленко и Дышекова

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях по делу по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.
«Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все — «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трёх лет. Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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