Стали известны даты проведения матчей плей-офф Кубка России в сезоне-2019/20
Российский футбольный союз огласил даты проведения матчей плей-офф Кубка России в следующем сезоне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Решающие матчи турнира состоятся в следующие даты:
1/32 финала – 21 августа;
1/16 финала – 25 и 26 сентября;
1/8 финала – 30 и 31 октября;
Четвертьфинал – 4 и 5 марта;
Полуфинал – 22 и 23 апреля;
Финал – 13 мая.
Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России триумфатором стал московский «Локомотив». В решающем матче, который состоялся на стадионе «Самара Арена» в Самаре 22 мая, «железнодорожники» со счётом 1:0 победили екатеринбургский «Урал». Единственный гол себе в актив записал полузащитник столичной команды Дмитрий Баринов, поразивший ворота соперника на 27-й минуте.
- 7 июня 2019
-
16:04
-
15:52
-
15:41
-
15:30
-
15:19
-
15:05
-
15:01
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:29
-
14:18
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:58
-
13:52
-
13:51
-
13:35
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:57
-
12:54«Енисей» сделал предложение Адиеву Эксклюзив
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
11:52
-
11:51
-
11:26
-
11:23
-
11:16
Партнерский контент