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Стали известны даты проведения матчей плей-офф Кубка России в сезоне-2019/20

Стали известны даты проведения матчей плей-офф Кубка России в сезоне-2019/20
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз огласил даты проведения матчей плей-офф Кубка России в следующем сезоне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Решающие матчи турнира состоятся в следующие даты:

1/32 финала – 21 августа;
1/16 финала – 25 и 26 сентября;
1/8 финала – 30 и 31 октября;
Четвертьфинал – 4 и 5 марта;
Полуфинал – 22 и 23 апреля;
Финал – 13 мая.

Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России триумфатором стал московский «Локомотив». В решающем матче, который состоялся на стадионе «Самара Арена» в Самаре 22 мая, «железнодорожники» со счётом 1:0 победили екатеринбургский «Урал». Единственный гол себе в актив записал полузащитник столичной команды Дмитрий Баринов, поразивший ворота соперника на 27-й минуте.

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