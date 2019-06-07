Стали известны даты проведения матчей плей-офф Кубка России в сезоне-2019/20

Российский футбольный союз огласил даты проведения матчей плей-офф Кубка России в следующем сезоне, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Решающие матчи турнира состоятся в следующие даты:



1/32 финала – 21 августа;

1/16 финала – 25 и 26 сентября;

1/8 финала – 30 и 31 октября;

Четвертьфинал – 4 и 5 марта;

Полуфинал – 22 и 23 апреля;

Финал – 13 мая.



Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России триумфатором стал московский «Локомотив». В решающем матче, который состоялся на стадионе «Самара Арена» в Самаре 22 мая, «железнодорожники» со счётом 1:0 победили екатеринбургский «Урал». Единственный гол себе в актив записал полузащитник столичной команды Дмитрий Баринов, поразивший ворота соперника на 27-й минуте.