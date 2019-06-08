Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
По окончании игры хавбек «Манчестер Сити» давал флеш-интервью корреспонденту украинских телеканалов «Футбол 1/2» Владе Щегловой, более известной как Влада Седан. В конце футболист приобнял журналистку и поцеловал.
Видео доступно в "твиттере" SportsCenter.
Предполагается, что Зинченко и Седан могут состоять в отношениях. Ранее футболист в компании с журналисткой был замечен на матче чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо».
Отметим, что Седан — бывшая девушка форварда «Шахтёра» Андрея Борячука, который прошедший сезон провёл в аренде в «Мариуполе».
Зинченко — о разгроме Сербии: не хочется комментировать игру соперника
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